Москва, , 19:21 — REGNUM Известная журналистка Ксения Собчак рассказала о состоянии здоровья миллиардера Сергея Галицкого. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале 1 июня.

Сергей Галицкий Кадр из интервью для проекта «Русские норм!»

По словам журналистки, Галицкий продолжительное время борется с онкологией. Также Собчак сообщила о финансовых проблемах предпринимателя в последнее время: «И все свои деньги, основный капитал, он держал в российских акциях. И теперь у него только какая-то небольшая сумма в западных банках, и всё, что у него осталось — небольшие деньги на себя, на лечение».

Напомним, что Сергей Галицкий известен как основатель сети продуктовых магазинов «Магнит». Входит в список 200 богатейших бизнесменов России.

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