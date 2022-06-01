Рим, , 18:08 — REGNUM Италия готова участвовать в разминировании морских портов Украины для обеспечения вывоза зерна, заявил 1 июня глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо в итальянском парламенте.

Правительство Италии Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, он заявил о необходимости создания «морских коридоров для перевозки продовольственного сырья, особенно пшеницы, из украинских портов».

«Для этого необходимо разминировать акваторию перед портами, в частности Одесским, при условии российских гарантий безопасного транзита грузов. Италия уже выразила готовность участвовать в любых операциях по разминированию и намерена поддерживать центральную роль ООН и, возможно, других партнеров, таких как Турция, в эффективной разработке и координации операций», — сказал Ди Майо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Турции помочь в разминировании портов Украины для вывода иностранных судов, заблокированных там с конца февраля 2022 года.

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