Варшава, 1 июня 2022, 18:01 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, закупленные Польшей у Турции в количестве 24 штук, будут размещены на авиабазе в Мирославце на северо-западе страны. Об этом в интервью «Польскому радио» сообщил организатор «Форума безопасности Щецина», военный эксперт Артур Бильски.
Как пояснил эксперт, турецкие дроны были приобретены в связи с решением об ускорении модернизации вооружённых сил Польши, на фоне начала российской военной операции на Украине 24 февраля. По его мнению, в ходе боевых действий на Украине турецкие БПЛА показали себя эффективным оружием.
В рамках модернизации польских вооружённых сил планируется приобретение реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, ЗРК CAMM, танков «Абрамс», истребителей F-35, спутников наблюдения, а также польских самоходных орудий «Краб» и БМП «Барсук».
Также сообщается, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 30 мая провёл в Сеуле переговоры со своим южнокорейским коллегой Ли Чон Супом и представителями корейской военной промышленности.