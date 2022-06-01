Варшава, , 18:01 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, закупленные Польшей у Турции в количестве 24 штук, будут размещены на авиабазе в Мирославце на северо-западе страны. Об этом в интервью «Польскому радио» сообщил организатор «Форума безопасности Щецина», военный эксперт Артур Бильски.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 CeeGee

Как пояснил эксперт, турецкие дроны были приобретены в связи с решением об ускорении модернизации вооружённых сил Польши, на фоне начала российской военной операции на Украине 24 февраля. По его мнению, в ходе боевых действий на Украине турецкие БПЛА показали себя эффективным оружием.

«Это была исключительно целевая и удачная покупка, хотя не все восприняли ее с пониманием. Теперь видно, что эти беспилотники сильно пригодятся Украине. Аналогично обстоит дело с продуктами WB Electronics-FlyEye (польские разведывательные БПЛА — ред.), которые теперь будут на вооружении войск территориальной обороны. Они отлично сработали. Это польская компания, и у нас она была на конференции в марте в Щецине», — сказал Бильски.

В рамках модернизации польских вооружённых сил планируется приобретение реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, ЗРК CAMM, танков «Абрамс», истребителей F-35, спутников наблюдения, а также польских самоходных орудий «Краб» и БМП «Барсук».

Также сообщается, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 30 мая провёл в Сеуле переговоры со своим южнокорейским коллегой Ли Чон Супом и представителями корейской военной промышленности.

«Мы хотим использовать потенциал, который имеет Южная Корея, для замены постсоветской техники, которое все еще находится на вооружении польской армии, на совместимое с техникой США, и такие вооружения производит Южная Корея … Мы покупаем танки «Абрамс», но параллельно ведем переговоры о покупке корейских танков. Мы хотим, чтобы корейские танки производились в Польше. Мы хотим получить технологии», — заявил министр.