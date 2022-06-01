Воронеж, , 18:00 — REGNUM Депутата Совета народных депутатов Семилукского района Воронежской области Нину Беляеву объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД России.

Следственный комитет Kaluga.sledcom.ru

Ранее сама депутат заявила о том, что покинула территорию России.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении депутата по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Дело возбудили на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

Депутату вменяют распространение ложной информации в ходе заседания райсовета 22 марта. Она прямо на заседании высказала оскорбления в адрес российских военных, на своей странице в соцсети опубликовала видеозапись заседания.

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