Санкт-Петербург, 1 июня, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В рамках побратимских отношений Петербурга и Мариуполя (ДНР) Северная столица могла бы отправить в город на Азовском море специалистов по восстановлению городской инфраструктуры, а также автобусы, снятые с маршрутов в связи с заменой на новый подвижной состав. Об этом заявил 1 июня председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

Напомним, ранее в тот же день в Мариуполе Соглашения о побратимских связях Петербурга и Мариуполя подписали губернатор города на Неве Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

«Санкт-Петербург будет помогать Мариуполю не только в рамках этой декларации о нашей дружбе, — приводит слова Бельского пресс-служба Заксобрания. — В первую очередь там требуется не финансирование, а помощь квалифицированных специалистов, которые проведут экспертизу, предложат проекты восстановления зданий, всей городской инфраструктуры. В Мариуполе сейчас нужны именно такие кадры».

Спикер Заксобрания также напомнил, что в связи с транспортной реформой в Петербурге высвобождается большое количество «вполне исправной техники, подвижного состава». Речь идет об автобусах на дизельном топливе и бензине, на смену которым в Петербург приходят автобусы на природном газе.

«И этим мы тоже могли бы помочь городу Новороссии. Все эти вопросы будет рассматривать создаваемая сейчас рабочая группа, в которую войдут и депутаты петербургского парламента», — пояснил председатель петербургского парламента.