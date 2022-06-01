Рига, 1 июня, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В 2021 году в Латвии родилось 17 420 детей — наименьший показатель за всю историю государственной статистики, начатой с 1920 года. Об этом заявило национальное Центральное статистическое управление (ЦСУ) со ссылкой на собственные данные.

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Однако по сравнению с 2020 годом изменение оказалось относительно небольшим (в 2020 году в Латвии появились на свет 17 552 младенца). Кроме того, в 2021 году суммарный коэффициент рождаемости (число детей, которых за свою жизнь родит женщина) чуть увеличился — с 1,55 ребенка в 2020-м до 1,57 в 2021-м. Рост коэффициента при падающем числе рождений объясняется тем, что общее число женщин детородного возраста сокращается, однако рожают они чуть более активно.

Лучший в новейшей истории результат был зафиксирован в 2016-м году (1,74), худший — в 1998-м (1,12). Для нормального воспроизводства этот показатель должен быть несколько более 2,0 (последний раз такой результат фиксировался в 1989 году — 2,04).

Смертность в 2021 году в Латвии, наоборот, достигла максимумов, и вдвое превысила рождаемость — 34 600 человек. В итоге, отметили в ЦСУ, страна потеряла за год столько же людей, сколько населяет целый микрорайон Риги. Высокую смертность в организации объяснили эпидемией коронавируса — она стала непосредственной причиной смерти (или вызвала приведшие к летальному исходу осложнения) у 4 375 человек.