Воронеж, 1 июня, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Механизм проектов комплексного развития территорий планируют власти Воронежа применить при расселении аварийных домов в переулке Советском, известном как «улица мойщиков». Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе мэрии по итогам заседания гордумы.

Марина Каширская ИА REGNUM Аварийный дом в Воронеже

«Эта проблема нам не просто известна — она уже глубоко проработана. Все механизмы расселения домов регулируются законом, и закон даёт нам, кроме варианта переселения людей из опасного аварийного жилья за бюджетный счёт, также возможность это сделать в рамках проектов комплексного развития территорий», — прокомментировал мэр Вадим Кстенин.

По словам мэра, для данной территории разработаны концепция и мастер-планы, планируется провести торги. Кстенин уточнил, что потенциальные инвесторы уже есть.

«Поэтому в обозримом будущем проблему сможем начать решать за счёт частных вложений», — уточнил Кстенин.