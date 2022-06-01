Москва, 1 июня, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Заявления главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Евросоюз должен стать серьёзной военной силой, являются игрой слов, заявил 1 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Он отметил, что эти разговоры являются «игрой слов, но дыма без огня не бывает».

По словам главы МИД России, «заявления Борреля при всей неадекватности воинственных слов, звучащих из уст главного дипломата Евросоюза, отражают тенденцию, навязываемую агрессивным меньшинством всему Европейскому союзу».

Сергей Лавров добавил, что целью этого меньшинства является «военизированный Евросоюз как придаток НАТО».

Кроме того, глава МИД России посоветовал Европе «извлекать уроки из своей тяжелой истории прошлых веков».