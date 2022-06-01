Таллин, , 17:53 — REGNUM Эстонии следует переориентироваться на собственные ресурсы, в том числе активно использовать горючий сланец, чтобы остановить падение благосостояния своих граждан. Об этом в социальных сетях заявил председатель крупнейшей оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме.

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Кроме того, считает он, правительству страны следует прекратить пытаться «затыкать дыры» возникающих проблем все большей тратой госсредств.

Хельме напомнил, что Эстония в мае нынешнего года второй месяц подряд зафиксировала рекордный рост цен — в годовом выражении инфляция превысила 20%. На этом фоне премьер-министр Эстонии Кая Каллас заверила Еврокомиссию, что страна продолжит «зеленый курс», в том числе и на отказ от добычи горючего сланца.

«Как долго, по мнению нашего правительства, можно издеваться над людьми, прикидываясь дурачком? Основная причина инфляции — это печатание денег, которое ведется уже более десяти лет, особенно рьяно последние два года. Сумасшедший рост цен на энергоносители частично связан с этим печатанием денег, но в основном — с бестолковым зеленым поворотом»,— считает Хельме.

По его словам, Кая Каллас и подобные ей политики последние десять лет занимались «умерщвлением производства энергии в Европе и Эстонии». У этой деятельности, считает Хельме, были предсказуемые последствия, которые теперь можно наблюдать: это энергетическая зависимость от тех, кто не занимается самоубийством в виде зеленого поворота, и рост цен, обусловленный дефицитом предложения.

При этом сваливать все проблемы на последние события на Украине нельзя, считает главный эстонский оппозиционер, так как это лишь усугубило ситуацию, но не породило ее.

«Покончим с сумасбродным зеленым поворотом и сосредоточимся сами на обеспечении собственного электроснабжения. Сосредоточимся на том, чтобы получать электричество как можно дешевле», — заявил Хельме.

Хельме также добавил, что следует сконцентрироваться на повышении ценности и на экспорте отечественного сырья.