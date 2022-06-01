Вашингтон, 1 июня, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Присяжные в Вирджинии, США, 1 июня возобновят обсуждение вердикта по делу о взаимных исках голливудских актеров Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Судебный процесс подходит к завершению после шести недель откровений голливудских звезд об их семейных проблемах, сообщает Reuters.

GabboT Джонни Депп и Эмбер Хёрд

Накануне семь присяжных обсуждали дело в течение примерно семи часов, но так и не вынесли вердикт.

27 мая адвокаты Деппа и Хёрд выступили с заключительными аргументами, после чего дело было передано присяжным. Однако они так и не смогли вынести вердикт до конца дня, в связи с чем заседание было отложено.

Судебный процесс стал одной из главных тем для обсуждения в США. Согласно данным СМИ, за последний месяц каждая публикация о разбирательстве между актёрами собрала в соцсетях в среднем по 508 взаимодействий (лайков, комментариев и репостов). Это почти в пять раз больше, чем у статей об абортах, и почти в десять раз больше, чем у статей о COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, судебное разбирательство по делу о клевете между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом началось в апреле. Причиной иска на $50 млн стала статья Хёрд, в которой она позиционировала себя как жертву домашнего насилия. Актриса не называла имени своего обидчика, однако указанный временной промежуток совпадает с периодом её отношений с Деппом.