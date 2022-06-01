Вашингтон, , 18:20 — REGNUM США, Великобритания, Германия и Франция требуют от совета ООН, занимающегося вопросами ядерного контроля, осудить Иран за отказ объяснить наличие следов урана на незадекларированных объектах, сообщает 1 июня Reuters со ссылкой на резолюцию.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание отмечает, что данная позиция Запада, скорее всего, разозлит Иран, который, как правило, агрессивно реагирует на подобные резолюции. Более того, это также может навредить переговорам о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года.

Иран со своей стороны пообещал ответить на любые «неконструктивные поступки», которые могут быть предприняты на заседании совета ООН на следующей неделе. Об этом сообщило министерство иностранных дел Ирана.

Отметим, что совет ООН по ядерным вопросам, в который входят 35 стран, ранее уже проводил встречи, посвященные наличию следов урана на незадекларированных объектах Ирана.