1 июня 2022 | Время чтения меньше минуты

Денис Абрамов, , 19:19 — REGNUM Столицу Кабардино-Балкарии Нальчик украсили баннеры с изображением восьмилетнего мальчика Алёши из Белгородской области, который стал еще одним символом поддержки Вооружённых сил Российской Федерации.

Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика Денис Абрамов © ИА REGNUM

Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика Денис Абрамов © ИА REGNUM

Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика Денис Абрамов © ИА REGNUM

Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика Денис Абрамов © ИА REGNUM

Работайте, ребята Денис Абрамов © ИА REGNUM

Баннеры установили по инициативе главы КБР Казбека Кокова. Эскиз был специально разработан дизайнером Центра управления регионом.

Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика Денис Абрамов © ИА REGNUM

Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика Денис Абрамов © ИА REGNUM

Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика Денис Абрамов © ИА REGNUM

Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика Денис Абрамов © ИА REGNUM

Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика Денис Абрамов © ИА REGNUM

Алёша из села Весёлая Лопань Белгородской области на протяжении двух месяцев встречает колонны российских военных, направляющихся в Донбасс. Видео с мальчиком, опубликованное в социальных сетях, стало популярным. В знак благодарности военные подарили мальчику армейский жетон, на котором изобразили его рядом с танком. На обратной стороне подарка добавили надпись «Спасибо, Лёша».