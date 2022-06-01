Москва, , 17:46 — REGNUM Возродить в России звание «Мать-героиня» и учредить единовременную выплату в размере миллиона рублей удостоенным этого звания предложил президент страны Владимир Путин 1 июня на встрече с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава государства уточнил, что при вручении медали «Родительская слава» в России ранее не была предусмотрена денежная выплата, только за орден — 100 тыс. руб.

Президент предложил установить такую единовременную выплату: за медаль — 200 тыс. руб., а при вручении ордена «Родительская слава» вместо 100 тыс. руб. единовременно выплачивать 500 тыс. руб.

Владимир Путин «А тем мамам, которые будут удостоены почётного звания «Мать-героиня», единовременно выплачивать миллион рублей».

Напомним, звание «Мать-героиня» существовало в СССР с 1944 по 1991 год. Звание присваивалось с одновременным награждением орденом. Его удостаивались матери, родившие и воспитавшие десять и более детей.

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