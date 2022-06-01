Бишкек, 1 июня, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в злоупотреблении должностным положением по уголовному делу о межнациональном конфликте, вспыхнувшем на юге страны в июне 2010 года, пишут местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

Также в качестве подозреваемых по этому делу проходят ещё несколько бывших членов временного правительства Киргизии, сформированного после свержения президента Курманбека Бакиева в апреле 2010 года.

Следственные органы утверждают, что Атамбаев, занимая ответственное положение во временном правительстве, содействовал беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны одного из бывших лидеров узбекской диаспоры Кадыржана Батырова, которого киргизские власти объявили сепаратистом и обвинили в организации массовых беспорядков.

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ИА REGNUM напоминает, что в июне 2010 года в городе Ош вспыхнул вооруженный конфликт между гражданами киргизской национальности и этническими узбеками, проживающими на юге Киргизии. Затем межэтнические столкновения охватили Ошскую и Джалал-Абадскую области.

Прекратить массовые беспорядки и погромы местным властям удалось лишь 15 июня 2010 года. А комендантский час в южных регионах страны действовал вплоть до 10 августа 2010 года.

В результате столкновений погибли свыше 400 человек и более 1000 стали вынужденными переселенцами.

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