Турин, Италия, 1 июня, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» может подписать 28-летнего центрфорварда «Наполи» и сборной Польши Аркадиуша Милика на подмену сербскому нападающему Душану Влаховичу. Об этом 1 июня сообщило издание Corriere dello Sport.

Логотип Ювентуса

Ранее сообщалось, что аргентинский атакующий полузащитник «старой синьоры» Пауло Дибала объявил о своем уходе из «Ювентуса». Также туринский клуб покинул нападающий Альваро Мората, выступавший за «Ювентус» на правах аренды из «Атлетико».

В прошедшем сезоне Аркадиуш Милик, выступая за «Марсель» на правах аренды, принял участие в 37-ми матчах за французский клуб во всех турнирах, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.