Белград, 1 июня, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Сербия благодарна России за понимание того, что только в ходе диалога возможно достичь компромиссного решения по Косово и Метохии. Об этом заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович 1 июня, во время встречи с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

(сс) Гора ТВ Петар Петкович

Петкович отметил, что сербская сторона в ходе переговоров с албанскими сепаратистами в Брюсселе всегда проявляла конструктивный подход, передает новостное агентство FoNet.

По словам сербского чиновника, об этом свидетельствует тот факт, что Белград выполнил все обязательства по Брюссельскому соглашению, подписанному в 2013 году, в то время как Приштина все еще отказывается выполнить соглашение о формировании Сообщества сербских муниципалитетов.

Напомним, что ранее докладчик Европейского парламента по Косово Виола фон Крамон заявила, что сепаратистское правительство в Приштине выдвинуло хорошее предложение по реализации соглашения о Сообществе сербских муниципалитетов. При этом она не уточнила подробности этого предложения.