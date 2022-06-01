Москва, 1 июня 2022, 19:20 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер комедийного сериала «Мокьюментари». Об этом 1 июня пишет издание «Газета.ru».
В опубликованном ролике рассказывается об актрисе, мечтающей сыграть в голливудской ленте, но вынужденной сниматься в дешёвых российских проектах. Главные роли в сериале исполнили Юлия Волкова, Михаил Тройник, Софья Шуткина и Павел Майков.
Напомним, что премьера «Мокьюментари» должна состояться в июне 2022 года. Показ сериала будет осуществляться эксклюзивно на Premier.