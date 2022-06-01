Москва, 1 июня, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Украинской пропаганде не нужно себя ограничивать, она может демонизировать Россию и русских в любых масштабах. Об этом ИА REGNUM заявил 1 июня публицист Павел Шульженок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

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«Успехи украинской пропаганды заключаются в том, что она откровенно демонизирует российскую сторону, не гнушаясь ничем, ни в чём себя не ограничивая», — заявил эксперт.

По мнению публициста, это выгодная позиция по сравнению с российской повесткой. Потому что Россия, не дискриминируя Украину в своей риторике, по факту не может обосновать радикальность принимаемых по отношению к ней мер.

«Провал украинской пропаганды в том, что сам ход событий изобличает постоянную ложь и дезинформацию, транслируемую украинской стороной», — заключил Шульженок.

Напомним, что ранее публицист критиковал российское информационное сопровождение за отсутствие вирусных видео и мемов, популярных в молодежной среде.