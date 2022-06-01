Москва, , 17:44 — REGNUM Сохранение института семьи должно стать частью российской идеологии и одним из ключевых направлений социальной политики. Об этом 1 июня заявил заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Пётр Толстой на круглом столе на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Пётр Толстой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«У нас вообще любое воспитание, любое формирование личности начинается с семьи. Я считаю, что государство, общество, народ должен защитить семью. Должна быть некая сакральность семьи, потому что это основа человеческого бытия, это основа и воспитания», — заявил Толстой.

«Сегодня, в настоящее время, в России, очень крайне и очень грубо что-то делается для защиты семьи. Государственная политика обращена только на социальную помощь нуждающимся — это, безусловно, важно, но это только одна составляющая системы», — указал он.

По его словам, действующая система ориентирована на крайне небольшую часть общества, в то время как помощь должна быть шире.

Кроме того, в России должен быть изменено отношение к абортам, считает он.

В частности, речь идёт об исключении абортов из ОМС за исключением абортов по медицинским показаниям.

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