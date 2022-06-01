Ливерпуль, Великобритания, , 17:40 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане согласовал с мюнхенской «Баварией» условия трехлетнего контракта. Об этом 1 июня сообщил итальянский журналист и инсайдер Николо Скира.

Садио Мане Екатерина Лаут

По информации источника, Садио Мане уже принял окончательное решение покинуть «мерсисайдцев». В системе «Ливерпуля» сенегалец провел шесть лет после перехода из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро в июле 2016 года.

На данный момент трансферная стоимость Садио Мане, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Садио Мане принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также нападающий получил пять желтых карточек.