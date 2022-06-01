Мадрид, , 17:35 — REGNUM 1 июня 32-летний нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл объявил о своем уходе из мадридского клуба. Об этом футболист написал в своих социальных сетях.

Гарет Бэйл Steindy

«Я пишу это, чтобы поблагодарить всех партнеров по команде, прошлых и нынешних, а также тренеров, сотрудников клуба и болельщиков, которые меня поддерживали. Сейчас я могу оглянуться назад и честно сказать, что мечта действительно стала явью и даже больше. Была частью «Реала» и достичь всего, что мы достигли, — невероятный опыт, и я никогда этого не забуду. Это было честью для меня. Спасибо!», — написал Гарет Бэйл в своих социальных сетях.

В прошедшем сезоне Гарет Бэйл принял участие в семи матчах за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки.

Бэйл выступал за «Реал» с 1 сентября 2013 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость валлийского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.