Вашингтон, 1 июня, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Новым специальным посланником США в Сомали станет Майк Хаммер, сообщает 1 июня Reuters со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Согласно заявлению Блинкена, предыдущий спецпосланник США Дэвид Саттерфилд уже готовится покинуть свой пост, однако точная дата его ухода пока не названа. Ранее источники агентства сообщили, что Саттерфилд должен покинуть пост до начала лета.

Перед новым спепосланником Белого дома стоит ряд проблем, связанных с многочисленными кризисами в регионе, включая конфликт в Эфиопии, а также экономические и политические споры в Судане после октябрьского переворота.

Напомним, ранее в пресс-службе Пентагона сообщили, что США вернут свои войска на территорию Сомали. Соответствующее предложение оборонного ведомства было одобрено президентом Джо Байденом.