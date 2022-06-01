Санкт-Петербург, 1 июня, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Стоимость аренды социального жилья в Санкт-Петербурге впервые за 12 лет вырастет — и сразу в 2,6 раза, такое предложение Смольного 1 июня приняли депутаты на заседании Законодательного собрания.

Брусника Квартира

Повышение стоимости, как отметил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко, назревшее, поскольку в последний раз плата менялась в 2010 году.

«Для примера: квартира 60 метров — было 250 рублей, будет 650 рублей. На фоне платежей жилищно-коммунальных услуг (порядка 6 тыс. рублей для такой квартиры) 650 рублей — это не такая уж большая финансовая нагрузка», — считает Сухенко.

Всего в Петербурге около 2 млн квартир, из которых 146 тыс. не приватизированы и находятся в собственности города. Планируется, что плата за аренду жилья вырастет в 2,6 раза — с 4,14 рубля до 10,83 рубля за 1 кв. метр в месяц, аренда жилищного фонда коммерческого использования в 1,2 раза — с 123,23 до 155,17 рублей.

По расчётам Смольного, повышение принесет в бюджет города порядка 628 млн рублей в год. Заметим, что администрация города не просто увеличивает стоимость, она меняет и методику ее расчета. Так, будет учитываться близость жилья к центру города, а также его состояние, наличие горячего и холодного водоснабжения, канализации, электричества, газа, состояние помещений.

Отметим, что для арендаторов городской недвижимости, которые пользуются мерами социальной поддержки по оплате жилья, город и федерация намерены выделить 93 млн рублей в качестве субсидий.

«Люди, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, получают льготы, на них эти изменения не распространяются», — прокомментировал председатель петербургского парламента Александр Бельский.