1 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Комаров, , 19:30 — REGNUM В Екатеринбурге разразился очередной федеральный скандал. Ученики лицея №12 исполнили на танцевальном марафоне танец «в стиле ЛГБТ». Директор учреждения Любовь Кулева заявила журналистам, что вульгарного подтекста в нём не было. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов посчитал иначе и предложил уволить руководительницу. По его словам, организаторы конкурса не уделили должного внимания постановке и тому, какие смыслы дети пытаются вложить в своё выступление. И эта ситуация вызвала непонимание в том числе и в родительском сообществе. С резким осуждением произошедшего выступил и телеведущий Владимир Соловьёв.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Но потом слово взял свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он признал, что танец действительно был неоднозначным, но назвал его шуткой. «За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум», — считает чиновник.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Алексей Колчин © ИА REGNUM

Он также добавил, что родственники учеников этого лицея поддержали директора. «Я не допущу, чтобы директор лицея — Любовь Михайловна Кулева — из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана», — заверил губернатор пользователей социальной сети.

Таким образом, педагогу можно не бояться. Её не уволят. В связи с этим в своём телеграм-канале высказался блогер-патриот Сергей Колясников. «Уволен, наказан или просто оштрафован никто не будет. Так что ждём дальнейших искрометных постановок и танцев», — написал Колясников.

Интернет-пользователи активно обсуждают разразившийся скандал и его последствия. Некоторые отмечают, что Соловьёв как чувствовал, когда назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Им оппонируют те, кто не согласен с телеведущим. «Всё не так просто. Уволить — не решение проблемы. Куйвайшев не стал саблей махать и молодец», — отмечает некий Кирилл. А интернет-пользователь Irina отмечает, что, судя по видео, «горожане визжали от восторга».

Владимир Соловьев Официальное интернет-представительство президента России

Обсуждают инцидент и под записью на странице Евгения Куйвашева. И многие комментаторы, скорее, на стороне тех, кто не видит в этом танце ничего вульгарного. Некий Fiat Panda пишет: «Всё-таки дремучая у нас в чём-то страна, раз такая реакция на шутку. Я абсолютно солидарен, что ничего такого не было».

А Софья К. вспоминает нулевые годы в тогда ещё Уральском государственном университете, который позднее стал частью УрФУ. По её словам, тогда на разные вузовские праздники, например, на дни первокурсника, парни тоже исполняли всякое.

«Мини-юбки, грудь во-от такая, колготки, каблуки. Помада! Где сейчас работают — в серьёзных банках. Взрослые семейные люди. Просто было весело, было здорово. Как и тут — девчонки явно визжат от смеха», — написала Софья.

Судя по комментариям, очень многие либо поддержали неоднозначный танец учащихся лицея №12, либо не увидели в нём ничего плохого. Но те, кто осудили произошедшее, тоже есть, и они активно высказывают своё мнение. Тая З. пишет в ответ Фиату: «Мы, значит, дремучие, а гейропа в чем просвещенная? В том, что там мужики на шпильках ходят? Так уж лучше пусть родина моя будет дремучей, мужественной и смелой, а не сыклом европейским».

Светлана П. в свою очередь обратила внимание на одежду. «Здесь одежда соответствующая и с намёком. Как не обратили на это внимание организаторы концерта, непонятно. Сейчас нужно быть очень осторожными».

Танец в исполнении десятиклассников Цитата из видео «Екатеринбург 2022г. Выпускной».

А Лина Л. считает, что поддерживать такие танцы в публичном пространстве — это не только моветон, а вообще ужасно. «Это реально пропаганда по сути получается, хоть и шутливая», — говорит женщина.

Некий Рустем Р. констатировал, что директор лицея допустила развратные пляски в исполнении несовершеннолетних. «Как это можно поддержать?» — недоумевает гражданин.

Затронули интернет-пользователи и тему специальной операции, которую Российская Федерация проводит в защиту ДНР и ЛНР и для денацификации и демилитаризации Украины. Они заметили, что Евгений Куйвашев так и не сказал своего мнения по поводу неё, однако в защиту директора лицея после скандала с танцем высказался сразу. Действительно, что мешает свердловскому губернатору чётко рассказать о своей позиции по поводу СВО? У его челябинского коллеги, Алексея Текслера, с этим проблем нет. Он однозначно высказывается в поддержку президента России Владимира Путина, российской армии и за проведение спецоперации.

Может быть, дело в том, что у Евгения Куйвашева в сентябре будут выборы и его окружение не хочет оттолкнуть от него определённую категорию избирателей? Но, по последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), спецоперацию на Украине поддерживают 72% жителей России, а уровень доверия Владимиру Путину достиг 81,3%. Или у свердловского губернатора есть другая статистика?