Нур-Султан, , 21:19 — REGNUM Представители полиции Казахстана допускают противоправные действия и пытки в адрес задержанных. Об этом ИА REGNUM 1 июня сообщил казахстанский политолог на условиях анонимности.

Пикет в защиту Ермека Тайчибекова у посольства Казахстана (с) ИА REGNUM

«Полковник полиции Маулен Касымжан, начальник отдела по борьбе с экстремизмом департамента полиции г Алма-Аты, пугал задержанных изнасилованием. Пинал их по мошонкам и говорил: «Наши жены не могут забеременеть, а у тебя, оказывается, детей много?» Далеко не все рассказывают об изнасилованиях. Кто знает, сколько людей молчат», — сообщил собеседник агентства.

По словам политолога, Маулен Касымжан открыто хвастался, что во время январских событий «расстрелял обойму».

«С момента событий пошел уже пятый месяц, до сих пор ни один полицейский не привлечён к ответственности» — заключил собеседник.

Напомним, что ранее полковник полиции Маулен Касымжан в 2020 году во время задержания Ермека Тайчибекова угрожал его расстрелять.