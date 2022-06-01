Валенсия, Испания, , 17:27 — REGNUM Дженнаро Гаттузо попросил руководство «Валенсии» подписать 22-летнего испанского атакующего полузащитника каталонской «Барселоны» Рики Пуча.

Дженнаро Гаттузо acmilanfan.ru

Ранее сообщалось, что итальянский специалист, ранее возглавлявший «Милан» и «Наполи», в ближайшее время может занять пост главного тренера каталонской «Барселоны». Также руководство «сине-гранатовых» включило Рики Пуча в список футболистов, которые должны покинуть клуб.

В прошедшем сезоне Рики Пуч принял участие в пятнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом. Суммарно на поле полузащитник провел 473 минуты.