Техас, США, , 17:59 — REGNUM Жители американского штата Техас рискуют вновь переплачивать за электроэнергию, спрос на которую достиг самых высоких показателей, когда-либо зарегистрированных в мае, сообщает Reuters.

Капитолий штата Техас (сс) LoneStarMike

Есть вероятность, что июньские счета побьют майский рекорд, поскольку жители южного штата увеличивают общее потребление электроэнергии, пытаясь спастись за счет кондиционеров от жаркой погоды.

При этом совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT), отвечающий за сеть на территории большей части штата, заявил, что у него достаточно ресурсов для удовлетворения спроса жителей.

Напомним, что 13 мая ERCOT призвал потребителей экономить электроэнергию после внезапной остановки нескольких электростанций, в результате чего цены поднимались выше $4 000 за мегаватт в час (МВтч).