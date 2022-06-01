Белгород, 1 июня, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Спортивный фестиваль прошёл 1 июня в «Белгород Арене», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации Белгорода Спортивный праздник

Участниками фестиваля стали более 500 детей, в том числе из приграничных районов области. На отдельных площадках были представлены 10 видов спорта, а также локация Центра тестирования ГТО. Открытые тренировки для детей провели именитые белгородские спортсмены — чемпионы и призёры олимпийских игр Сергей Тетюхин, Тарас Хтей, Виталий Дунайцев, двукратный чемпион мира по кикбоксингу Олег Утенин. По словам министра спорта области Натальи Жигаловой, фестиваль решено проводить ежегодно в День защиты детей.

На празднике юные спортсмены, показавшие высокие результаты на соревнованиях в 2022 году, получили заслуженные награды.