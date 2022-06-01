Мюнхен, Германия, , 17:22 — REGNUM Мюнхенская «Бавария», как утверждает издание The Sun, включилась в борьбу за 27-летнего флангового нападающего «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахима Стерлинга, которым также интересуется лондонский «Челси».

Рахим Стерлинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что сам Рахим Стерлинг хочет покинуть «горожан» в ближайшее летнее трансферное окно, так как намерен принять новый вызов в своей карьере.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Рахим Стерлинг принял участие в тридцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также нападающий получил одну желтую карточку.

Рахим Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 14 июля 2015 года после перехода из «Ливерпуля» за 63,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.