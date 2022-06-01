Киев, 1 июня, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Стала известна стоимость одного выступления украинской певицы Лободы (Светлана Лобода) в России до начала спецоперации. Об этом 1 июня сообщил портал CT News со ссылкой на продюсера Леонида Дзюника.

Daniel Kruczynski Светлана Лобода

Так, один концерт артистки обходился организаторам в €75 тыс. Также отмечается, что Лобода являлась одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц в России.

Напомним, что в марте 2022 года Лобода оказалась в числе нежелательных звёзд на Украине. Позднее певице запретили въезд в Россию на 50 лет.