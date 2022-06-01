Мадрид, 1 июня, 2022, 17:19 — ИА Регнум. 26-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом 1 июня сообщило издание El Chiringuito.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марко Асенсио

Ранее Марко Асенсио объявил о своем уходе из «Реала» после завершения сезона. Текущее соглашение испанца со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Марко Асенсио принял участие в 42-х матчах за «сливочных» во всех турнирах (Примера, Лига Чемпионов УЕФА, Кубок Испании, Суперкубок Испании), в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и двумя результативным передачами.

Асенсио выступал за «Реал» с 1 июля 2015 года после перехода из «Мальорки» за 3,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость испанского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,9 миллиона евро.