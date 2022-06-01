Москва, , 17:19 — REGNUM Экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса подозревают в причастности к коррупционной деятельности в России, сообщает 1 июня ТАСС. Суть возможных преступлений не раскрывается.

Анатолий Чубайс © ИА REGNUM

Уточняется, что российские силовики проверяют информацию, которая к ним поступила и касается «совершения действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы «Роснано» Чубайса и его окружения».

Как сообщил осведомлённый источник, сотрудники ряда силовых ведомств проводят опросы «возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления».

Напомним, 23 марта 2022 г. стало известно, что Чубайс уволился из «Роснано» и эмигрировал. 25 марта он был освобождён от должности специального представителя президента России.

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