Москва, 1 июня, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса подозревают в причастности к коррупционной деятельности в России, сообщает 1 июня ТАСС. Суть возможных преступлений не раскрывается.

ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Уточняется, что российские силовики проверяют информацию, которая к ним поступила и касается «совершения действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы «Роснано» Чубайса и его окружения».

Как сообщил осведомлённый источник, сотрудники ряда силовых ведомств проводят опросы «возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления».

Напомним, 23 марта 2022 г. стало известно, что Чубайс уволился из «Роснано» и эмигрировал. 25 марта он был освобождён от должности специального представителя президента России.