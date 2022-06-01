Липецк, 1 июня, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Следственное управление СК России по Липецкой области инициировало вопрос о передаче из полиции в ведомство материалов проверки по факту причинения телесных повреждений липчанину работником частного охранного предприятия. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Зинаида Евгеньевна Серебрякова Баня

Поводом для вмешательства следственных органов стало сообщение пользователя соцсетей и видеозапись, на которой работник ЧОП в форменной одежде неожиданно наносит удар резиновой палкой в лицо рядом стоявшего мужчины. Повалив его на землю, он наносит ещё несколько ударов. С переломом носа и ушибами потерпевший госпитализирован. Степень и тяжесть причиненного ему вреда будут установлены судмедэкспертами.

«Учитывая то, что насилие к липчанину применено работником частного охранного предприятия с использованием спецсредства территориальным следственным отделом направлено ходатайство прокурору об изъятии материалов по факту нанесения телесных повреждений из органов полиции и передаче их для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения следователями регионального СКР», — говорится в сообщении.

В соцсетях уже появились свидетельства другой стороны конфликта. Свидетели утверждают, что компания пострадавшего устроила в бане, рядом с которой сделана видеозапись, погром, ударила банщицу цветочным горшком по голове — именно из-за этого сорудники бани вызвали охрану. Прибывшим сотрудникам ЧОПа компания угрожала и оскорбляла их по национальному признаку, сообщил телеграм-канал «Чернозём».