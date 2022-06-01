Чебоксары, , 17:18 — REGNUM В Чебоксарах проводится проверка после падения на ребёнка облицовочной плиты памятника. Девочка получила рану голени, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

Инцидент произошёл в сквере у национальной библиотеки, где расположен памятник Ивану Яковлеву. Предварительно надзорным ведомством установлено, что вечером 31 мая на шестилетнюю девочку с постамента упала облицовочная плита — в результате была травмирована нога.

Ребёнка доставили в больницу, где диагностированы ушиб и осадненная рана голени. После оказания медицинской помощи она отпущена домой.

В прокуратуре отмечают, что памятник Ивану Яковлеву находится на балансе МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары. Он обслуживается на основе контракта с ООО «Зеленстрой».

В адрес руководства управления ЖКХ и общества «Зеленстрой» надзорным ведомством внесены представления «за ненадлежащее обслуживание памятника и отсутствие должного контроля» за исполнением контракта.

По требованию прокуратуры постамент памятника ремонтируется.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие бронзового памятника великому просветителю чувашского народа, создателю новой чувашской письменности Ивану Яковлеву состоялось в 1970 году. Она весит более 3 тонн и находится на двухступенчатом облицованном стилобате.