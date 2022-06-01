Барселона, Испания, , 17:15 — REGNUM Каталонская «Барселона» подписала 25-летнего опорного полузащитника «Милана» и Кот-д’Ивуара Франка Кессье и 26-летнего центрального защитника «Челси» и сборной Дании Андреаса Кристенсена. Об этом 1 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

Андреас Кристенсен @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Оба футболиста перейдет в «Барселону» летом 2022 года на правах свободного агента. На данный момент «сине-гранатовые» не могут их зарегистрировать из-за финансового фэйр-плей.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Франк Кессье принял участие 31-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился шестью забитыми мячами, из которых два — с пенальти. Также полузащитник получил две желтые карточки.