Мехико, , 17:25 — REGNUM Число пропавших без вести в результате урагана «Агата» в Мексике возросло до 33 человек. Синоптики предсказывают, что сильные проливные дожди продолжатся еще какое-то время, сообщает 1 июня Reuters.

Шторм (сс)GDJ

Губернатор штата Оахаки Алехандро Мурат рассказал журналистам, что данные о погибших и пропавших еще не подтверждены окончательно, и призвал людей сохранять бдительность.

«Важно, чтобы всё население находилось в безопасности. Нам грозят оползни и наводнения», — указал губернатор, выступая на регулярном брифинге.

Известно, что жертвами урагана «Агата» стали не менее 11 человек.

Больше других пострадал район Сьерра-Сур, где погибли 10 человек, зафиксированы наводнения и многочисленные сходы оползней.

Удар урагана оставил без электроэнергии около 70 тысяч жителей в штатах Оахака и Веракрус. В настоящее время восстановить подачу удалось только для 35% из них.