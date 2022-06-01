Москва, 1 июня, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Достигнуты договоренности о помощи Турции в разминировании украинских морских портов, заявил 1 июня журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Он пояснил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание принять участие в освобождении иностранных судов, блокированных украинскими военными в морских портах страны.

«По итогам разговора с президентом Эрдоганом была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда», — рассказал Лавров.

Он подчеркнул, что при этом Анкара должна способствовать тому, «чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб Российской Федерации».