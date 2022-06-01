Ницца, Франция, , 17:10 — REGNUM Как сообщает испанское издание Diario Sport, «Ницца» заинтересована в подписании 28-летнего французского центрального защитника каталонкой «Барселоны» Самуэля Умтити, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 2 миллиона евро.

Самюэль Умтити

Умтити выступает за «Барселону» с 14 июля 2016 года после перехода из французского «Лиона» за 25 миллионов евро. Текущее соглашение французского защитника с «сине-гранатовыми» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Самуэль Умтити принял участие лишь в одном матче за каталонский клуб, проведя на поле суммарно 90 минут и получив одну желтую карточку.