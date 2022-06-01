Астана, 1 июня, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Казахстанский политзаключённый Ермек Тайчибеков сумел добиться уступок со стороны системы правосудия Казахстана, которыми в дальнейшем смогут воспользоваться другие заключённые и подследственные в защите своих прав. Об этом ИА REGNUM 1 июня сообщил казахстанский адвокат Галым Нурпеисов.

Цитата из видео. youtube.com Ермек Тайчибеков

«Я не думаю, что из-за решения суда будет отменён приказ министра юстиции Казахстана в суде первой инстанции по жалобе Ермека. Но факт состоит в том, чтоЕрмек Тайчибеков смог пробить суд, заронив сомнения в правильности решений министра юстиции Казахстана и это уже многого стоит», — заявил собеседник агентства.

По мнению адвоката, если суд первой инстанции все-таки удовлетворит требование Ермека Тайчибекова, то множество осуждённых и находящихся под следствием смогут выстроить защиту, получив доступ к методике по проведению экспертизы.

«Эксперты уже не будут столь активны и агрессивны в своих утверждениях «он точно имеет признак разжигания розни», потому что методика, на основании которой они делают свои заключения, будет доступна заключённым и подследственным», — пояснил Нурпеисов.

«Согласно Конституции Казахстана, граждане имеют право на защиту своих прав. Граждане Казахстана имеют право знакомиться и получать информацию о принципах сбора доказательств. Таким образом, приказ министра, ограничивающий доступ к системе доказательств, нарушает конституционные права, а также саму суть принципа состязательности», — заключил адвокат.

Напомним, что ранее Верховный суд Казахстана отменил судебные акты нижестоящих судов и направил на рассмотрение по существу в суд первой инстанции жалобу пророссийского активиста Ермека Тайчибекова, требующего доступ к методике, в соответствии с которой проводилась экспертиза, по результатам которой он был признан виновным в разжигании межнациональной розни.