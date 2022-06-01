Рига, , 17:06 — REGNUM Тарифы муниципальной компании Rigas Siltums, которая обеспечивает в латвийской столице услугу центрального отопления, в следующий отопительный период могут вырасти примерно на 110%. Об этом сообщило латвийское гостелевидение LTV.

Отопление Images Money

Новые тарифы вырастут до 155 евро за мегаватт-час.

В настоящее время тариф на отопление в Риге составляет 74,07 евро за мегаватт-час. Прошлой зимой он считался высоким, но в ожидании следующей зимы Rigas Siltums призвала жителей готовиться к экономии.

В Rigas Namu Pavaldnieks, которая занимается управлением недвижимостью в Риге, уже выразили опасения, что во многих домах отопление следующей зимой могут отключить из-за долгов по оплате.

В Латвии уже введены различные меры по компенсации цен на электричество и отопление. По оценке министерства экономики, пособие следует увеличивать для тех, кто потребляет меньше тепловой энергии.