Вашингтон, , 17:22 — REGNUM Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск обязал всех сотрудников компании вернуться в офисы с удаленной работы, сообщает 1 июня Reuters.

Илон Маск Steve Jurvetson

«Любой, кто хочет работать удаленно, должен поводить в офисе как минимум 40 часов в неделю или покинуть Tesla», — говорится в памятке, разосланной сотрудникам.

Решение о переходе на прежний режим работы принято в Tesla на фоне того, как многие компании в США позволяют своим сотрудникам оставаться дома, несмотря на отмену ограничений, связанных с коронавирусом. Оказалось, что многим американцам так понравилось работать из дома, что они отказались возвращаться в привычные служебные помещения.

Отметим, что Илон Маск также пообещал «рассмотреть и одобрить» все заявления сотрудников, которые объяснят, почему они не могут проводить в офисе указанные 20 часов.

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