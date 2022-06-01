Брянск, 1 июня, 2022, 17:21 — ИА Регнум. На должность начальника управления Министерства юстиции РФ по Брянской области снова назначена Наталия Рудакова, сообщает 1 июня пресс-служба правительства региона.

Emmanuel Huybrechts Юстиция

Наталия Рудакова в системе юстиции работает с 2000 года, начинала специалистом управления, окончив Курский государственный университет по специальности «юриспруденция». Брянское управление Минюста России она возглавляет с августа 2016 года. Награждена медалью «За службу» III степени, Наталия Рудакова — государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса.

Приказ о назначении на новый срок полномочий накануне подписал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.