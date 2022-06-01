Рига, 1 июня, 2022, 17:02 — ИА Регнум.

(сс) Public Domain Photography Цвета Латвии

В честь столетия дипломатических отношений между Грецией и Латвией с официальным трехдневным визитом Ригу посещает президент Греции Катерина Сакелларопулу, сообщила канцелярия президента Латвии.

Президент Латвии Эгил Левитс обсудит с коллегой вопросы, связанные с событиями на Украине, ситуацию с безопасностью в Европе, перспективы развития Евросоюза и сотрудничеством между Латвией и Грецией.

В первый день визита, первого июня, состоится официальная церемония встречи президента Греции на площади у Рижского замка и переговоры между делегациями. Затем Левитс и Сакелларопулу выступят перед прессой и возложат цветы к памятнику Свободы.

Во второй день визита, 2 июня, запланированы встречи президента Греции с директором Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янисом Сартсом и судьями Конституционного суда. Затем Сакелларопулу посетит выставку «Пурвитис», посвященную 150-летию латвийского художника-пейзажиста Вильгельма Пурвитиса в Латвийском национальном художественном музее, а также постоянную экспозицию отреставрированного Латвийского музея оккупации, который был открыт всего за несколько дней до визита.

Президент Греции преподнесет книгу для полки народных книг в Латвийской национальной библиотеке, а в конце дня в художественном центре Noass откроется выставка в честь столетия дипломатических отношений между Латвией и Грецией.

3 июня, завершая официальный визит в Латвию, президент Греции встретится со спикером парламента Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.