Донецк, 1 июня, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Более 100 сдавшихся в плен украинских нацистов после предварительного расследования перемещены в СИЗО в статусе подозреваемых в военных преступлениях, сообщил 1 июня глава Министерства юстиции ДНР Юрий Сироватко в эфире Первого канала.

Суд

Их дальнейшую судьбу будет определять суд.

«Уже больше 100 человек… переместили в СИЗО, это для нас уже категория подозреваемых преступников, … они уже не пленные — по ним решение будет принимать суд», — сказал Сироватко.

При этом он указал, что военнопленных привлекут к восстановлению разрушенных городов Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что на территории республики уже содержатся свыше пяти тысяч пленных укронацистов, в том числе члены вооруженного формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ДНР планируют проведение трибуналов над украинскими военными преступниками.