Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге подтвердили 294 новых случая заражения COVID-19, это на 46 случаев больше, чем было выявлено в предыдущие сутки, сообщили 1 июня в региональном оперштабе. При этом вновь выросла госпитализация с коронавирусом и пневмонией.

Госпитализация Иван Шилов

За последние сутки от ковида, как основной причины смерти, в Петербурге скончались 10 пациентов (без изменений к уровню предыдущих суток), а выздоровели 426 человек (+12).

В шести городских стационарах города, принимающих больных с коронавирусом, находится 1099 человек (-2). За сутки госпитализировано ровно 100 больных с коронавирусом (+30), выписано из больниц 66 человек (+50). В реанимации находятся 149 пациентов (-24), к аппаратам ИВЛ подключено 36 человек (-5).

В городе осталось 1414 коек, принимающих пациентов с ковидом, из борьбы с этой болезнью выведен последний федеральный стационар с 25 койками.

На амбулаторном лечении от ковида находятся 1742 петербуржца, за сутки их число сократилось на 22 человека.

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