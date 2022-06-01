Таллин, , 17:00 — REGNUM Одна из старейших в Нарве (северо-восточная Эстония) аптек — центральная аптека на улице Пушкина — закрыла свои двери. Об этом сообщило «Радио 4».

Аптека Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Отказаться от аренды помещения и закрыть аптеку компанию Benu вынудил рост стоимости коммунальных услуг. Попытки снизить расходы так и не увенчались успехом, признала руководитель нарвской сети аптек Benu Татьяна Платонова

«Площадь аптеки была очень большой, в том числе она занимала и огромные подвальные исторические помещения. Мы пытались их отдать квартирному товариществу, но не вышло», — сообщила Платонова.

По ее словам, сотрудники закрывшейся аптеки будут трудоустроены в других аптеках сети.