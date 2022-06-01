Анкара, 1 июня, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Очередная антитеррористическая операции Турции на севере Сирии начинается 1 июня, сообщает Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Действия войск Турции в Сирии анонсировал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, объявив, что в арабской стране «стартует фаза формирования «зоны безопасности» на 30 км вглубь от границы с Турцией».

Уточнив, что турецкие войска проводят «зачистку от террористов Талль-Рифата и Манбиджа», Эрдоган предупредил, что по окончании этой фазы зачистка продолжится в других районах Сирии, граничащих с Турцией.