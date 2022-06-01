Рига, 1 июня, 2022, 16:58 — ИА Регнум. С первого июня нынешнего года в Риге на 21,4% повышен общий тариф на водоснабжение и канализацию, сообщило латвийское издание press. lv со ссылкой на решение Комиссии по регулированию общественных услуг.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Новый тариф составляет 1,93 евро за кубометр по сравнению с прежним в 1,59 евро. В том числе тариф на водоснабжение составит 1,02 евро за кубометр, что на 0,17 евро больше, а тариф на канализацию — 0,91 евро за кубометр, что на 0,17 евро больше прежних показателей.

Тариф на очистку сточных вод увеличится на 0,09 евро до 0,42 евро за кубометр. Прежние тарифы действовали с 2018 году.

Как отметили в комиссии, изменения тарифов на услуги водного хозяйства столицы Латвии связаны с ростом цен на электроэнергию, теплоэнергию, газ и других операционных расходов, амортизацией основных средств и ростом списания нематериальных активов, а также уменьшением объема услуг водного хозяйства.