Липецк, , 16:52 — REGNUM В Липецкой области прекращает свою работу американская компания Honeywell. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Увольнение Ian Burt

Компания свернула производство и сокращает 80 сотрудников.

«К сожалению, наши «партнеры» решили не уведомлять никого о своём решении заранее. Даже на предприятие прислали стороннего юриста. Неоднократно говорил, что люди для нас — самое главное. И хоть это решение и стало неприятной неожиданностью, но врасплох не застало. Антикризисным штабом региона давно разработаны алгоритмы действий на такой случай», — прокомментировал Артамонов.

Управление социальной политики региона окажет сотрудникам помощь в трудоустройстве. В том числе они уже получают предложения других предприятий ОЭЗ «Липецк».